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Ман Сити нашел замену Сане в Бернли
Лерой настроен перейти в "Баварию"
Вингер "Бернли" Дуайт Макнил входит в шорт-лист "Манчестер Сити" на замену Лерою Сане. Об этом сообщает ESPN.
Ранее главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что Сане окончательно отказался от нового контракта и теперь покинет "Этихад" — или этим летом, если "Бавария" договорится с манчестерским клубом, или следующим, когда истечет действующее соглашение Лероя.
20-летний Макнил отметился 2 голами и 6 ассистами в 31 матче в АПЛ этого сезона.
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