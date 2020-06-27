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Ман Сити нашел замену Сане в Бернли

Англия
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Лерой настроен перейти в "Баварию"

Ман Сити нашел замену Сане в Бернли
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Вингер "Бернли" Дуайт Макнил входит в шорт-лист "Манчестер Сити" на замену Лерою Сане. Об этом сообщает ESPN.

Ранее главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подтвердил, что Сане окончательно отказался от нового контракта и теперь покинет "Этихад" — или этим летом, если "Бавария" договорится с манчестерским клубом, или следующим, когда истечет действующее соглашение Лероя.

20-летний Макнил отметился 2 голами и 6 ассистами в 31 матче в АПЛ этого сезона.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Бернли Дуайт Макнил
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