АПЛ. Астон Вилла уступает Вулверхэмптону

Бирмингемцы продержались довольно долго - две трети матча "Вулверхэмптон" не мог взломать оборону соперника. Еще и контратаки довольно опасные проводили хозяева встречи. Но постепенно более слаженная и более организованная команда перехватила инициативу и добилась своего. Прошла атака через центральную зону, Кастро пробить не смог (поскользнулся и упал), зато получился пас и Дендокер классно выстрелил с самый угол. Отыграться "Астон Вилла" не смогла (хотя и старалась), и усложнила свое положение в зоне вылета. А "волки" сместили с пятого места "Ман Юнайтед".

Чемпионат Англии. 32-й тур

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем)

Астон Вилла - Вулверхэмптон 0:1

Голы: Дендокер 62

Астон Вилла: 25. Нюланд, 15. Конса, 18. Таргетт, 30. Хаус, 40. Мингс, 6. Дуглас Луис, 10. Грилиш, 11. Накамба, 14. Хурихейн, 20. Самата, 39. Дэвис.

Вулверхэмптон: 11. Руй Патрисиу, 2. Доэрти, 15. Боли, 16. Коуди, 19. Хонни, 32. Дендокер, 8. Невеш, 27. Саисс, 28. Моутинью, 18. Жота, 9. Хименес.

Предупреждения: Мингс 18