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Кубок Англии. Шеффилд Юнайтед капитулирует перед Арсеналом

Англия
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Кубок Англии. Шеффилд Юнайтед капитулирует перед Арсеналом
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Кубок Англии. Четвертьфинал

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Шеффилд Юнайтед - Арсенал Лондон 1:2

Голы: Макголдрик 87 - Пепе 23 (пен.), Себальос 90+1

Шеффилд Юнайтед: 1. Хендерсон, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 19. Робинсон, 4. Флек, 7. Ландстрем, 16. Норвуд, 9. Макберни, 17. Макголдрик.

Арсенал: 26. Мартинес, 3. Тирни, 20. Мустафи, 23. Луис, 31. Колашинац, 15. Мэйтлэнд-Найлс, 28. Уиллок, 34. Джака, 87. Сака, 9. Ляказетт, 19. Пепе.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шеффилд Юнайтед
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