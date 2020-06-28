Англия
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Кубок Англии. Шеффилд Юнайтед капитулирует перед Арсеналом
На последних минутах произошло самое интересное
Кубок Англии. Четвертьфинал
Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд)
Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)
Шеффилд Юнайтед - Арсенал Лондон 1:2
Голы: Макголдрик 87 - Пепе 23 (пен.), Себальос 90+1
Шеффилд Юнайтед: 1. Хендерсон, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 19. Робинсон, 4. Флек, 7. Ландстрем, 16. Норвуд, 9. Макберни, 17. Макголдрик.
Арсенал: 26. Мартинес, 3. Тирни, 20. Мустафи, 23. Луис, 31. Колашинац, 15. Мэйтлэнд-Найлс, 28. Уиллок, 34. Джака, 87. Сака, 9. Ляказетт, 19. Пепе.
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