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Давид Луис пошел на понижение зарплаты, чтобы остаться в Арсенале

Англия
(1 голосов)

Бразилец проведёт на "Эмирейтс" еще один год

Давид Луис пошел на понижение зарплаты, чтобы остаться в Арсенале
Новина українською

Давиду Луису удалось остаться в "Арсенале", только согласившись на значительное понижение зарплаты, сообщает The Telegraph.

Напомним, "Арсенал" лишь прошлым летом приобрел Луиса у "Челси" за 7 миллионов фунтов.

По инициативе главного тренера Микеля Артеты и технического директора Эду "Арсенал" предложил Луису новое однолетнее соглашение, несмотря на неубедительную игру бразильца.

Однако при этом Луис пошёл на понижение зарплаты. Точная сумма остается неизвестной, но она точно существенно ниже его оклада в этом сезоне (120 тысяч фунтов в неделю). Кроме того, заработок бразильца во многом будет зависеть от бонусов, которые связаны с количеством проведенных матчей, надежности команды в обороне и результатов команды в целом.

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В статье: Арсенал (Лондон) Давид Луис
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Комментарии (2)
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royalstas (Вінниця)
28.06.2020 в 16:53
О боже цю катастрофу потрібно було гнати в шию.....коли він на полі то не 11 на 11 а 10 на 12.
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0
royalstas (Вінниця)
28.06.2020 в 16:53
О боже цю катастрофу потрібно було гнати в шию.....коли він на полі то не 11 на 11 а 10 на 12.
Ответить
0
0


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