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Моуриньон без еврокубков? Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 3:1. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

Смотреть обзор матча Чемпионата Англии Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм

Моуриньон без еврокубков? Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 3:1. Видео голов и обзор матча
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Вашему вниманию видео обзор матча Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм, которые встречались в 32-м туров английской Премьер-лиги. При счете 1:0 в пользу клинков ВАР отменил взятие ворот от Гарри Кейна. Возможно, этот факт сыграл определяющую роль в поединке - хозяева забили еще дважды, а шпоры смогли ответить лишь одним голом в исполнении того же Кейна. Тоттенхэм пока девятый, отставание от пятого места, которое дает право сыграть в Лиге Европы, составляет семь очков.

Английская Премьер-лига. 32-й тур

Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 3:1

Голы: Берг 31 Муссе 69, МакБерни 84 - Кэйн 90

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Шеффилд Юнайтед Гарри Кейн
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