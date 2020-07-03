Моуриньон без еврокубков? Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 3:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм, которые встречались в 32-м туров английской Премьер-лиги. При счете 1:0 в пользу клинков ВАР отменил взятие ворот от Гарри Кейна. Возможно, этот факт сыграл определяющую роль в поединке - хозяева забили еще дважды, а шпоры смогли ответить лишь одним голом в исполнении того же Кейна. Тоттенхэм пока девятый, отставание от пятого места, которое дает право сыграть в Лиге Европы, составляет семь очков.

Английская Премьер-лига. 32-й тур

Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 3:1

Голы: Берг 31 Муссе 69, МакБерни 84 - Кэйн 90