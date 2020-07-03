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Челси возобновил переговоры с Виллианом. Бразилец отказался переходить в китайский клуб

Англия
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В Лондоне он еще не сказал своего последнего слова

Челси возобновил переговоры с Виллианом. Бразилец отказался переходить в китайский клуб
UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Челси" в очередной раз возобновил переговоры с бразильцем Виллианом. Об этом сообщает Goal.

До этого все попытки "синих" были тщетны, так как футболист требовал трехлетний контракт. Руководство лондонцев не готово продлевать сделку более чем на год.

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Что интересно, по данным источника, Виллиан успел отклонить предложение с Китая. Бразилец хочет остаться в Англии и если не подпишет контракт с "Челси", то готов перейти в другой лондонский клуб.

В текущем сезоне на счету экс-футболиста "Шахтера" 17 голевых действий (10+7) в 41-м матче.

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В статье: Виллиан Челси (Лондон)
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