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Моуриньо: Дисквалификация Дайера? Если я отвечу, что думаю, то у меня будут проблемы

Англия
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Скорее всего, португалец несогласен

Моуриньо: Дисквалификация Дайера? Если я отвечу, что думаю, то у меня будут проблемы
UA-Футбол
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Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал дисквалификацию своего игрока Эрика Дайера. Точнее сказать, он отказался давать ответ.

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"Предпочитаю не отвечать. Было ли наказания чрезмерно серьезным? Не буду отвечать. Если я отвечу, что думаю, то у меня будут проблемы. Не буду этого делать", - заявил португалец на пресс-конференции.

Сейчас "шпоры" идут в таблице восьмыми, продолжая вести борьбу за еврокубки.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Эрик Дайер
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