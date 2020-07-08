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Моуриньо: Дисквалификация Дайера? Если я отвечу, что думаю, то у меня будут проблемы
Скорее всего, португалец несогласен
Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал дисквалификацию своего игрока Эрика Дайера. Точнее сказать, он отказался давать ответ.
"Предпочитаю не отвечать. Было ли наказания чрезмерно серьезным? Не буду отвечать. Если я отвечу, что думаю, то у меня будут проблемы. Не буду этого делать", - заявил португалец на пресс-конференции.
Jose Mourinho was asked for his opinion on Eric Dier’s ban.— ESPN FC (@ESPNFC) July 8, 2020
We’re sure we’ve heard his answer somewhere before ... ???? pic.twitter.com/1OyzNplV2J
Сейчас "шпоры" идут в таблице восьмыми, продолжая вести борьбу за еврокубки.