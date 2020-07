Моуриньо: Дисквалификация Дайера? Если я отвечу, что думаю, то у меня будут проблемы

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал дисквалификацию своего игрока Эрика Дайера. Точнее сказать, он отказался давать ответ.

"Предпочитаю не отвечать. Было ли наказания чрезмерно серьезным? Не буду отвечать. Если я отвечу, что думаю, то у меня будут проблемы. Не буду этого делать", - заявил португалец на пресс-конференции.

Jose Mourinho was asked for his opinion on Eric Dier’s ban.



We’re sure we’ve heard his answer somewhere before ... ???? pic.twitter.com/1OyzNplV2J