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Десятый в истории: Марсьяль забил 50-й гол за МЮ в АПЛ
Второй француз, достигший этой отметке
"Манчестер Юнайтед", с небольшими проблемами, но все же обыгрывает "Саутгемптоном" по итогам первого тайма. Гол+пас на счету Антони Марсьяля.
Точный удар стал для француза 50-м в АПЛ в футболе "МЮ". Он стал десятым игроком клуба, который смог достичь отметки. Лидер - Уэйн Руни (183).
142 games. 50 goals.— Squawka Football (@Squawka) July 13, 2020
Anthony Martial is the 10th Manchester United player to score a half-century of Premier League goals for the club. ???? pic.twitter.com/Ih6vAFi4u2
Также отметим, что Марсьяль - единственный действующий игрок клуба в списке.