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Десятый в истории: Марсьяль забил 50-й гол за МЮ в АПЛ

Англия
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Второй француз, достигший этой отметке

Десятый в истории: Марсьяль забил 50-й гол за МЮ в АПЛ
UA-Футбол
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"Манчестер Юнайтед", с небольшими проблемами, но все же обыгрывает "Саутгемптоном" по итогам первого тайма. Гол+пас на счету Антони Марсьяля.

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Точный удар стал для француза 50-м в АПЛ в футболе "МЮ". Он стал десятым игроком клуба, который смог достичь отметки. Лидер - Уэйн Руни (183).

Также отметим, что Марсьяль - единственный действующий игрок клуба в списке.

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В статье: Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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