Десятый в истории: Марсьяль забил 50-й гол за МЮ в АПЛ

"Манчестер Юнайтед", с небольшими проблемами, но все же обыгрывает "Саутгемптоном" по итогам первого тайма. Гол+пас на счету Антони Марсьяля.

Точный удар стал для француза 50-м в АПЛ в футболе "МЮ". Он стал десятым игроком клуба, который смог достичь отметки. Лидер - Уэйн Руни (183).

142 games. 50 goals.



Anthony Martial is the 10th Manchester United player to score a half-century of Premier League goals for the club. ???? pic.twitter.com/Ih6vAFi4u2