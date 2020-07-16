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Сульшер: Когда Погба в хорошей форме, то он может попасть в состав любой команды

Англия
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Наставник "красных дьяволов" лестно отозвался о французском хавбеке

Сульшер: Когда Погба в хорошей форме, то он может попасть в состав любой команды
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями насчет полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба.

"Я разговариваю с ним каждый день в большей или меньшей степени, и, конечно, он знает, что будет в составе. Когда Поль играет так хорошо, то он постоянно был бы в составе любой команды мира.

Но он не играл долгое время, так что перед матчем с "Саутгемптоном" мы задумывались о том, ставить ли его. Он чувствовал, что готов. Поль вышел и показал хороший уровень. Так что посмотрим, как он будет чувствовать себя сегодня и завтра. С момента рестарта сезона Погба великолепен. Он многое дал команде", – рассказал Сульшер.

В текущем сезоне чемпионата Англии французский хавбек провел 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 голевые передачи.

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В статье: Поль Погба Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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Источник:
Sky Sports
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