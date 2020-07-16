Сульшер: Когда Погба в хорошей форме, то он может попасть в состав любой команды

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями насчет полузащитника "красных дьяволов" Поля Погба.

"Я разговариваю с ним каждый день в большей или меньшей степени, и, конечно, он знает, что будет в составе. Когда Поль играет так хорошо, то он постоянно был бы в составе любой команды мира.

Но он не играл долгое время, так что перед матчем с "Саутгемптоном" мы задумывались о том, ставить ли его. Он чувствовал, что готов. Поль вышел и показал хороший уровень. Так что посмотрим, как он будет чувствовать себя сегодня и завтра. С момента рестарта сезона Погба великолепен. Он многое дал команде", – рассказал Сульшер.