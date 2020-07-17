АПЛ. Ман Юнайтед справляется с Кристал Пэлас, Саутгемптон и Брайтон победителя не виявили

Чемпионат Англии. 36-й тур

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Может и могло кому-то показаться, что "МЮ" без особых проблем обыграл "Кристал Пэлас", однако на самом деле очень непростая получилась игра. И вот почему: важный первый гол гости забили после трудовых, индивидуальных действий Рашфорда. Оборона "орлов" идеально действовала в первом тайме и допустила неожиданную ошибку только перед самым свистком на перерыв.

Затем лондонцы отыгрались (почти отыгрались), Айю забил важный гол, но арбитры обратились к ВАР и заметили офсайд. Гол не засчитан, но достойное сопротивление команды Ходжсона продолжалось. Интрига не исчезала до 78-й минуты, когда Марсьяль сделал счет 2:0. Классный пас в одно касание сделао Рашфорд, а Антони как танк продавил защитников и в падении пробил мимо голкипера.

"Ман Юнайтед" не только на классе добыл эту победу, но и за счет заметного старания и собранности. Не отпускают "красные дьяволы" надежд догнать "Челси", который находится на третьем месте. Всего одно очко отделяет соперников, а также "Лестер" продолжает бороться за бронзу, находясь на четвертом месте. Команда Сульшера в двух последних турах чемпионата сыграет с "Вест Хэмом" и... "Лестором". Все самое интересное впереди.

Стадион: Селхерст Парк (Лондон)

Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир)

Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Рашфорд 45, Марсьяль 78

Кристал Пэлас: 31. Гуайта, 2. Уорд, 3. Ван Аанхольт, 6. Данн, 12. Сако, 4. Миливоевич, 10. Таунсенд, 11. Заха, 18. Макартур, 22. Маккарти, 14. Айю.

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 24. Фосу-Менса, 6. Погба, 18. Фернандеш, 26. Гринвуд, 29. Ван-Биссака, 39. МакТоминай, 9. Марсьяль, 10. Рашфорд.

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Команды без турнирных задач могли играть и играли в свое удовольствие, создав достаточно моментов для реализации, но старая болезнь этих клубов не позволила им сделать счет крупным. "Чайки" сильнее выглядели до перерыва, а "святые" доминировали во втором тайме. На победу никто не наиграл, и никто не расстроился при ничейном исходе встречи.

Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)

Саутгемптон - Брайтон 1:1

Голы: Ингз 66 - Мопе 11

Саутгемптон: 1. Маккарти, 4. Вестергор, 35. Беднарек, 14. Ориоль Ромеу, 16. Уорд-Праус, 22. Редмонд, 23. Хейбьерг, 27. Смоллбоун, 9. Ингз, 20. Обафеми, 29. Уокинс.

Брайтон: 1. Райан, 5. Данк, 15. Уэбстер, 2. Лампти, 33. Берн, 6. Стивенс, 20. Марч, 24. Преппер, 7. Мопе, 11. Троссар, 17. Мюррей.