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Сульшер: Нынешнее нападение МЮ напоминает мне трио Роналду-Руни-Тевес

Англия
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"Дьяволы" набрали шикарную форму на финише

Сульшер: Нынешнее нападение МЮ напоминает мне трио Роналду-Руни-Тевес
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Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сравнил своих нападающих со знаменитой связкой Криштиану Роналду, Уэйна Руни и Карлоса Тевеса.

В этом сезоне Маркус Рэшфорд и Антони Марсиаль отличились уже по 22 раза, в последние недели найдя поддержку с стороны юного Гринвуда (17 голов).

"Что касается сравнений с Йорком, Коулом, Шерингемом и Сульшером, то я думаю, Марсиаль и Рэшфорд формируют свои собственные отношения.

Я думаю, это отношения другого плана, потому что они играют на других позициях, чаще меняются местами. Вместе с Мейсоном они больше походят на Руни, Роналду и Тевеса.

Мы просто хотим, чтобы они нащупали свой стиль игры, но мы очень довольны вкладом их всех", — цитирует Сульшера Manchester Evening News.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед
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