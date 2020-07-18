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Гвардиола: Тиаго Алькантара легко адаптируется к АПЛ, он исключительный игрок

Англия
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Плеймейкер может перебраться в "Ливерпуль"

Гвардиола: Тиаго Алькантара легко адаптируется к АПЛ, он исключительный игрок
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Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара был бы успешен в Премьер-Лиге.

Ранее в июле "Бавария" подтвердила, что Алькантара отказался от продления своего контракта, истекающего через 12 месяцев, а потому, вероятно, будет продан этим летом.

Слухи отправляют Тиаго в "Ливерпуль", утверждая, что 29-летний испанец ведет переговоры с новоиспеченными чемпионами Премьер-Лиги.

"У меня нет сомнений, что он обладает всем необходимым, чтобы заиграть в Премьер-Лиге. Игрок, который выступал за "Барселону" и "Баварию", может выступать и в Премьер-Лиге.

Конечно, он способен на это. Он исключительный игрок, но я не знаю, что он собирается делать", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.

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В статье: Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Тиаго Алькантара
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