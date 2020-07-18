Гвардиола: Тиаго Алькантара легко адаптируется к АПЛ, он исключительный игрок

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что полузащитник "Баварии" Тиаго Алькантара был бы успешен в Премьер-Лиге.

Ранее в июле "Бавария" подтвердила, что Алькантара отказался от продления своего контракта, истекающего через 12 месяцев, а потому, вероятно, будет продан этим летом.

Слухи отправляют Тиаго в "Ливерпуль", утверждая, что 29-летний испанец ведет переговоры с новоиспеченными чемпионами Премьер-Лиги.