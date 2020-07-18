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Ламела: С приходом Моуриньо Тоттенхэм прогрессирует во многих аспектах
Аргентинец лестно отозвался о португальском наставнике
Вингер лондонского "Тоттенхэма" Эрик Ламела оценил работу главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо.
"Моуринью проделывает хорошую работу. С его приходом команда прогрессирует во многих аспектах.
Жозе заставляет "Тоттенхэм" идти в нужном направлении", – рассказал аргентинец.
После 36 туров АПЛ "Тоттенхэм" имеет в своем активе 55 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице.
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Источник:Sky Sports
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