  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ламела: С приходом Моуриньо Тоттенхэм прогрессирует во многих аспектах
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ламела: С приходом Моуриньо Тоттенхэм прогрессирует во многих аспектах

Англия
(1 голосов)

Аргентинец лестно отозвался о португальском наставнике

Ламела: С приходом Моуриньо Тоттенхэм прогрессирует во многих аспектах
Новина українською

Вингер лондонского "Тоттенхэма" Эрик Ламела оценил работу главного тренера "шпор" Жозе Моуриньо.

"Моуринью проделывает хорошую работу. С его приходом команда прогрессирует во многих аспектах.

Жозе заставляет "Тоттенхэм" идти в нужном направлении", – рассказал аргентинец.

После 36 туров АПЛ "Тоттенхэм" имеет в своем активе 55 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Эрик Ламела Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sky Sports
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...