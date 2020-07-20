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Маркос Рохо не хочет возвращаться в Манчестер Юнайтед
Агент игрока уже ищет возможные варианты для своего подопечного
Как пишет Daily Mirror, защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо, который находится сейчас в аренде в "Эстудиантесе", не намерен возвращаться в стан манкунианцев. Аргентинец твердо решил покинуть клуб этим летом, а его агент уже ищет варианты для своего клиента.
Рохо также не собирается оставаться в "Эстудиантесе" после неудачной аренды.
В текущем сезоне на счету аргентинца 1 голевая передача в 1 матче в рамках чемпионата страны.
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