Маркос Рохо не хочет возвращаться в Манчестер Юнайтед

Как пишет Daily Mirror, защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо, который находится сейчас в аренде в "Эстудиантесе", не намерен возвращаться в стан манкунианцев. Аргентинец твердо решил покинуть клуб этим летом, а его агент уже ищет варианты для своего клиента.

Рохо также не собирается оставаться в "Эстудиантесе" после неудачной аренды.

В текущем сезоне на счету аргентинца 1 голевая передача в 1 матче в рамках чемпионата страны.