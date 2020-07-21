  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вратарь МЮ может оказаться в Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вратарь МЮ может оказаться в Челси

Англия
(1 голосов)

Лэмпард ищет замену Кепе

Вратарь МЮ может оказаться в Челси
Новина українською

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Дин Хендерсон, выступающий за "Шеффилд" на правах аренды, может перейти в "Челси".

По информации Manchester Evening News, лондонский клуб готов удвоить зарплату 23-летнего англичанина, чтобы убедить его перейти. Как пишет источник, "Челси" уже связывался с представителями Хендерсона.

Сейчас голкипер зарабатывает около 70 тысяч фунтов в неделю, а "Челси" готов платить ему около 170 тысяч фунтов.

На следующей неделе Хендерсон вернется в расположение "МЮ", так как срок его арендного соглашения в "Шеффилде" истекает. Источник, близкий к игроку, сообщил, что Хендерсон очень хочет играть за "Юнайтед", но он будет искать новый клуб, если не получит гарантии, что станет первым номером в "МЮ".

Срок действующего соглашения между "Юнайтед" и Хендерсоном истекает в 2022 году, однако в нем прописана опция продления еще на сезон.

В этом сезоне Хендерсон провел за "Шеффилд" 35 матчей в АПЛ, 8 из них – на ноль. Он пропускает в среднем 0,77 голов за игру.

Ранее стало известно, что "Челси" планирует купить вратаря вне зависимости от того, уйдет ли Кепа.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...