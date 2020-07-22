Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:1. Когда не хватает сил

Гости просто перебегали уставших хозяев встречи, подвижнее и компактнее выглядели лондонцы, более свежими и собранными выглядели они. Манкунианцы владели игровым преимуществом, больше контролировали мяч, но минимальное было это преимущество, не впечатляющим, сказывалась усталось от плотного календаря в конце сезона. К тому же чаще и точнее били по воротам именно "молотобойцы".

Еще в дебюте подопечные Мойеса поняли, что "МЮ" не готов поддерживать высокий темп встречи. Старался "Вест Хэм" проводить резкие, скоростные выпады, а "красные дьяволы" долго и без особого смысла контролировали мяч на подступах к штрафной или в середине поля.

Выделялись в игре Гринвуд, Погба и Фернандеш (у хозяев), а также Антонио, Боуен и Огбонна - у гостей. Именно у Огбонна и был первый настоящий момент в противостоянии, немного он не попал в цель из хорошей позиции. Затем Погба сыграл рукой в своей штрафной, арбитр назначил пенальти и Антонио реализовал его.

Команда Сульшера добавила во втором тайме насколько это было возможно. Отыграться удалось после хорошей комбинации между Гринвудом и Марсьялем, единственная ошибка лондонцев в обороне завершилась точным ударом Гринвуда из центра штрафной - 1:1.

Хорошие выстрелы в игре наносил Фернандеш, пробивал Погба, а также старался брать игру на себя Марсьяль. Однако и у "Вест Хэма" великолепные шансы забить имели Боуен и Райс. Пожалуй, на ничью наиграли оба соперника, а для победы необходимо было сделать чуть больше.

Манкунианцы выходят на третье место в турнирной таблице, но у "Челси" игра в запасе и столько же очков в активе. В следующем туре "МЮ" сыграет с "Лестером", который также не теряет надежд вернуть себе бронзовую позицию. "Вест Хэм" обезопасил себя от вылета из АПЛ, поэтому на последний тур не имееет особой мотивации.

Чемпионат Англии. 37-й тур

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм Юнайтед 1:1

Голы: Гринвуд 51 - Антонио 45 (пен.)

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Линделеф, 5. Магуайр, 24. Фосу-Менса (Ван-Биссака 46), 53. Уильямс, 6. Погба, 18. Фернандеш, 26. Гринвуд, 31. Матич, 9. Марсьяль, 10. Рашфорд (Игало 84).

Вест Хэм: 1. Фабиански, 3. Крессуэлл (Масуаку 75), 21. Огбонна, 23. Диоп, 37. Джонсон, 16. Нобл, 18. Форнальс, 28. Соучек, 30. Антонио (Алле 78), 41. Райс, 17. Боуэн (Ярмоленко 90+1).

Предупреждения: Фосу-Менса 44, Рашфорд 70, Фернандеш 81 - Масуаку 82