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Манчестер Сити близок к подписанию полузащитника Валенсии

Англия
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Манчестер Сити близок к подписанию полузащитника Валенсии
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Вингер "Валенсии" Ферран Торрес, близок к переходу в "Манчестер Сити". 20-летний испанец согласовал с "горожанами" пятилетний контракт, пишет Goal.

"Манчестер Сити" ещё не договорился о трансфере с "Валенсией", но ожидается, что при переговорах не возникнет серьёзных проблем.

Соглашение Торреса с "Валенсией" рассчитано до 30 июня 2021 года. Предполагается, что сумма сделки составит от £ 27 млн (€ 29,6 млн) до £ 36 млн (€ 39,5 млн).

В сезоне-2019/2020 Ферран принял участие в 44 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Испанец записал в свой актив 6 голов и 8 результативных передач.

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В статье: Валенсия (Испания) Манчестер Сити Валенсия Ферран Торрес
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