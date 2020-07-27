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Анчелотти: Продление контракта с Ибрагимовичем - это долг Милана
Златан забил не мало решающих голов
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поддержал решение "Милана" продлить контракт со Стефано Пиоли. Также он считает, что клуб должен заключить новое соглашение с 38-летним Златаном Ибрагимовичем.
"Продление контракта с Ибрагимовичем — это не просто правильное решение, это долг. Он все еще незаменимый игрок. Думаю, они сделали правильно, продлив контракт с Пиоли. Он проделал отличную работу и вытащил команду из кризиса, — цитирует Radio Rai Анчелотти.
Шведский форвард присоединился к "Милану" в начале 2020 года. В 18 матчах чемпионата и Кубка Италии он отметился 8 мячами.