Анчелотти: Продление контракта с Ибрагимовичем - это долг Милана

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти поддержал решение "Милана" продлить контракт со Стефано Пиоли. Также он считает, что клуб должен заключить новое соглашение с 38-летним Златаном Ибрагимовичем.

"Продление контракта с Ибрагимовичем — это не просто правильное решение, это долг. Он все еще незаменимый игрок. Думаю, они сделали правильно, продлив контракт с Пиоли. Он проделал отличную работу и вытащил команду из кризиса, — цитирует Radio Rai Анчелотти.

Шведский форвард присоединился к "Милану" в начале 2020 года. В 18 матчах чемпионата и Кубка Италии он отметился 8 мячами.