Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Два клуба АПЛ интересуются 19-летним игроком ПСВ
Игрок хорошо себя проявил в предыдущих сезонах
Дониэлл Мален из "ПСВ" может перебраться в АПЛ.
Как пишет Sky Sports, он привлек внимание клубов английской Премьер-лиги. "Эвертон" и "Арсенал" намерены летом побороться между собой за юного вундеркинда.
Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего голландца в 25 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Малена 11 голов и 5 результативных передач в 14 матчах Эредивизи.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...