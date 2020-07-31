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Два клуба АПЛ интересуются 19-летним игроком ПСВ

Англия
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Игрок хорошо себя проявил в предыдущих сезонах

Два клуба АПЛ интересуются 19-летним игроком ПСВ
Новина українською

Дониэлл Мален из "ПСВ" может перебраться в АПЛ.

Как пишет Sky Sports, он привлек внимание клубов английской Премьер-лиги. "Эвертон" и "Арсенал" намерены летом побороться между собой за юного вундеркинда.

Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего голландца в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Малена 11 голов и 5 результативных передач в 14 матчах Эредивизи.

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Эвертон Дониэлл Мален
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