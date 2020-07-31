Два клуба АПЛ интересуются 19-летним игроком ПСВ

Дониэлл Мален из "ПСВ" может перебраться в АПЛ.

Как пишет Sky Sports, он привлек внимание клубов английской Премьер-лиги. "Эвертон" и "Арсенал" намерены летом побороться между собой за юного вундеркинда.

Портал Transfermarkt оценивает 19-летнего голландца в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Малена 11 голов и 5 результативных передач в 14 матчах Эредивизи.