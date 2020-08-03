"Вы не видели Де Брюйне, пока были там?" Манчестер Сити поздравил астронавта SpaceX

Пресс-служба английского "Манчестер Сити" поздравила Дугласа Херли после того, как астронавт SpaceX вернулся на Землю. "Горожане" сделали это достаточно оригинально, по сути, поинтересовавшись у Дугласа происхождением своего футболиста.

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"И он дома! Поздравляем Дугласа Херли – удивительное достижение! P.S. Вы не видели Кевина Де Брюйне, пока были там?"

And he's home! Congratulations @Astro_Doug - an amazing achievement! ????????



...P.S. you didn't happen to spot @DeBruyneKev whilst you were up there did you? ???? https://t.co/8s0WYIwmiJ — Manchester City (@ManCity) August 2, 2020

Астронавты из НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен вернулись на Землю после двухмесячного пребывания на МКС. Капсула компании SpaceX приводнилась у побережья Флоридского залива.

НАСА уже отметила, что успешное завершение миссии — это "новая эра для освоения космоса". Теперь агентство сможет заказывать транспортные средства для отправки астронавтов в космос у частных компаний (например, у SpaceX).

Кевин Де Брюйне в 35 матчах АПЛ забил 13 голов и отдал 20 результативных передач.