"Вы не видели Де Брюйне, пока были там?" Манчестер Сити поздравил астронавта SpaceX

Пресс-служба английского "Манчестер Сити" поздравила Дугласа Херли после того, как астронавт SpaceX вернулся на Землю. "Горожане" сделали это достаточно оригинально, по сути, поинтересовавшись у Дугласа происхождением своего футболиста.

And he's home! Congratulations @Astro_Doug - an amazing achievement! ????????



...P.S. you didn't happen to spot @DeBruyneKev whilst you were up there did you? ???? https://t.co/8s0WYIwmiJ