Де Брюйне о повторении рекорда Анри: У меня еще отобрали два ассиста

В 38-м туре АПЛ "Манчестер Сити" разгромил "Бернли" 5:0.

Полузащитник "горожан" Кевин де Брюйне отметился в этом поединке голевой передачей, которая стала для бельгийца 20-й в сезоне чемпионата Англии. Таким образом де Брюйне стал лучшим ассистентом АПЛ сезона 2019/20 и повторил рекорд Анри по этому показателю.

Кевин поделился мыслями после получения награды.

"У меня еще отобрали две передачи, так что думаю, что я уже был бы выше Тьерри. Но что есть, то есть.

Я создаю моменты для партнеров по команде, и здорово, что они забивают. В любом случае приятно повторить достижение Анри", – сказал де Брюйне.