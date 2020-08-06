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Тоттенхэм в ближайшие дни подпишет полузащитника Саутгемптона

Англия
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Стороны уже обговорили условия контракта

Тоттенхэм в ближайшие дни подпишет полузащитника Саутгемптона
Новина українською

"Тоттенхэм" договорился о покупке полузащитника "Саутгемптона" Пьера-Эмиля Хейбьерга, пишет talkSPORT.

Как пишет источник, "шпоры" заплатят за 25-летнего датчанина 25 миллионов фунтов. Также, в обмен на хавбека "Тоттенхэм" отправит защитника Кайла Уокера-Питерса.

В сезоне-2019/20 Хейбьерг провел за "Саутгемптон" 38 матчей, на его счету 1 результативная передача.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) "Саутгемптон" Саутгемптон (Англия) Пьер-Эмиль Хёйбьерг Тоттенхэм
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