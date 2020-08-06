Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм в ближайшие дни подпишет полузащитника Саутгемптона
Стороны уже обговорили условия контракта
"Тоттенхэм" договорился о покупке полузащитника "Саутгемптона" Пьера-Эмиля Хейбьерга, пишет talkSPORT.
Как пишет источник, "шпоры" заплатят за 25-летнего датчанина 25 миллионов фунтов. Также, в обмен на хавбека "Тоттенхэм" отправит защитника Кайла Уокера-Питерса.
В сезоне-2019/20 Хейбьерг провел за "Саутгемптон" 38 матчей, на его счету 1 результативная передача.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...