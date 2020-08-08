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Пулишич пропустит полтора месяца из-за травмы бедра

Англия
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Кристиан травмировался в финале Кубка Англии

Пулишич пропустит полтора месяца из-за травмы бедра
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Вингер "Челси" Кристиан Пулишич пропустит старт нового сезона, который запланирован на 12 сентября.

Американец надорвал заднюю поверхность бедра в финале Кубка Англии против "Арсенала" (1:2), из-за чего пропустит еще 6 недель. Эту информацию подтвердил Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции.

Для Пулишича это уже вторая серьезная мышечная травма в этом году. В январе он получил разрыв приводящей мышцы бедра, пропустив 2,5 месяца.

В перерывах между пребыванием в лазарете Кристиан показывал недурную игру, записав на свой счет 11 голов и 10 результативных передач в 34 матчах своего дебютного сезона в "Челси".

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В статье: Челси (Лондон) Кристиан Пулишич
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