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Вулвз предложит Эшпириту Санту новый контракт

Англия
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"Волки" намерены сохранить наставника

Вулвз предложит Эшпириту Санту новый контракт
Новина українською

После завершения кампании в Лиге Европы "Вулверхэмптон" обсудит со своим главным тренером Нуну Эшпириту Санту новый контракт.

Сезон 2019/20 начался для "волков" еще 25 июля прошлого года со второго квалификационного раунда Лиги Европы. Спустя 12 с лишним месяцев команду Эшпириту Санту продолжает играть и сейчас готовится к своему 59-му матчу.

В следующий вторник "Вулверхэмптон" сразится с "Севильей" за путевку в полуфинал Лиги Европы, но как бы ни завершилась европейская кампания "волков", на "Молинью" чувствуют, что Нуну заслужил свою награду. Как сообщает Daily Mail, по завершении сезона боссы "Вулверхэмптона" пригласят Эшпириту Санту и его штаб за стол переговоров, чтобы обсудить продление сотрудничества.

Добавим, что действующий контракт 46-летнего португальца истекает в конце следующего сезона.

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В статье: Вулверхэмптон Нуну Эшпириту Санту
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