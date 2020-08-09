Мерсон: Виллиан подходит Арсеналу по всем параметрам

Экс-полузащитник "Арсенала" Пол Мерсон считает, что вингер "Челси" Виллиан станет "невероятным приобретением" для "канониров".

Не сумев договориться с "Челси" о продлении сотрудничества, Виллиан уже в ближайшие дни должен присоединиться к "Арсеналу" как свободный агент.

"Виллиан стал бы невероятным приобретением. Думаю, Виллиан — особенный игрок, который отвечает всем требованиям. Если честно, не могу поверить, что "Челси" его отпускает.

Знаю, ему 31, и он хотел трехлетний контракт, но в футболе важно настоящее, а прямо сейчас он отличный игрок. Никто из тренеров не думает, что может произойти через три-четыре года.

Он особенный игрок, и его приглашение стало бы ослепительным приобретением. Ладно, он, возможно, не будет тащить команду в свой третий год, но какая разница? Он подходит "Арсеналу" по всем параметрам.

Ему не потребуется адаптация в Лондоне, потому что он живет здесь уже много лет, и его семья обожает это место. Ему не потребуется адаптация к новой лиге, потому что он уже доказал, что может выступать за топ-клуб здесь.

Поэтому он сможет сразу заиграть в отличие от игрока, приходящего из зарубежного клуба за большие деньги. Он быстр, трудолюбив и опытен. У него также есть это коварство, которого "Арсеналу" порой не хватает. Он даже может играть 10-го номера", — сообщил Мерсон Daily Star.