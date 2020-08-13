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Ливерпуль начал переговоры с Баварией по Тиаго
Алькантара может перебраться в АПЛ
"Ливерпуль" установил контакт с "Баварией" насчет приобретения полузащитника Тиаго Алькантары.
По информации Bild, "красные" сделали шаг к своему второму приобретению в это трансферное окно после левого защитника Костаса Цимикаса.
Чемпионы Премьер-Лиги и Бундеслиги установили контакт по официальным каналам и принялись обсуждать условия сделки.
Предполагается, что в переговорах с самим Алькантарой проблем у "Ливерпуля" не возникнет. 29-летний испанец хочет попробовать себя в Премьер-Лиге и поработать с Юргеном Клоппом.
Ранее Алькантара дал понять, что не планирует продлевать свой контракт с "Баварией", который истекает через год.