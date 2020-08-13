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Ливерпуль начал переговоры с Баварией по Тиаго

Англия
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Алькантара может перебраться в АПЛ

Ливерпуль начал переговоры с Баварией по Тиаго
Новина українською

"Ливерпуль" установил контакт с "Баварией" насчет приобретения полузащитника Тиаго Алькантары.

По информации Bild, "красные" сделали шаг к своему второму приобретению в это трансферное окно после левого защитника Костаса Цимикаса.

Чемпионы Премьер-Лиги и Бундеслиги установили контакт по официальным каналам и принялись обсуждать условия сделки.

Предполагается, что в переговорах с самим Алькантарой проблем у "Ливерпуля" не возникнет. 29-летний испанец хочет попробовать себя в Премьер-Лиге и поработать с Юргеном Клоппом.

Ранее Алькантара дал понять, что не планирует продлевать свой контракт с "Баварией", который истекает через год.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Тиаго Алькантара
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