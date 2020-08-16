Фернандеш: Мне далеко до Кантона

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что пока не заслуживает сравнений с легендой клуба Эриком Кантона.

После своего перехода из "Спортинга" в январе Фернандеш забил 11 голов и отдал восемь результативных передач в 21 матче за «Юнайтед".

"Мне очень приятно это слышать, но Кантона был удивительным игроком для этого клуба, и мне нужно сделать гораздо, гораздо, гораздо больше, чтобы сравнивать себя с ним.

Я очень рад быть здесь, но я не удовлетворен. "Манчестер Юнайтед" привык выигрывать трофеи, и я пришел в клуб, чтобы выигрывать трофеи.

Я буду очень рад, если мы завершим сезон победой в Лиге Европы", — цитирует Фернандеша Evening Standard.