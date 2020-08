Талантливый игрок мерсисайдцев обновил трудовой договор с Ливерпулем

Защитник "Ливерпуля" Неко Уильямс продлил контрактное соглашение с английским клубом – об этом сообщает и пресс-служба "красных", и сам футболист в своем Твиттере.

Валлийский фулбек подписал 5-летний трудовой договор с мерсисайдцами, теперь Неко связан с "Ливерпулем" соглашением до июня 2025 года.

Delighted to have signed a long-term contract at @LFC ???? looking foward to the future at this club???????? thankful for all my team mates, family, and all the coaching staff???? #2025 pic.twitter.com/nPtO4D2WKn