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Талантливый игрок мерсисайдцев обновил трудовой договор с Ливерпулем

Англия
(2 голосов)

Не Харви Эллиотт

Талантливый игрок мерсисайдцев обновил трудовой договор с Ливерпулем
Новина українською

Защитник "Ливерпуля" Неко Уильямс продлил контрактное соглашение с английским клубом – об этом сообщает и пресс-служба "красных", и сам футболист в своем Твиттере.

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Валлийский фулбек подписал 5-летний трудовой договор с мерсисайдцами, теперь Неко связан с "Ливерпулем" соглашением до июня 2025 года.

Напомним, Уильямс – воспитанник "красных", он дебютировал в основе в октябре 2019 года. В прошлом сезоне 19-летний Неко сыграл 11 поединков в футболке клуба (1 результативная передача).

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В статье: Ливерпуль Неко Уильямс
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