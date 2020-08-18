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Талантливый игрок мерсисайдцев обновил трудовой договор с Ливерпулем
Не Харви Эллиотт
Защитник "Ливерпуля" Неко Уильямс продлил контрактное соглашение с английским клубом – об этом сообщает и пресс-служба "красных", и сам футболист в своем Твиттере.
Валлийский фулбек подписал 5-летний трудовой договор с мерсисайдцами, теперь Неко связан с "Ливерпулем" соглашением до июня 2025 года.
Delighted to have signed a long-term contract at @LFC ???? looking foward to the future at this club???????? thankful for all my team mates, family, and all the coaching staff???? #2025 pic.twitter.com/nPtO4D2WKn— Neco Williams (@necowilliams01) August 17, 2020
Напомним, Уильямс – воспитанник "красных", он дебютировал в основе в октябре 2019 года. В прошлом сезоне 19-летний Неко сыграл 11 поединков в футболке клуба (1 результативная передача).
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