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Клинсманн: Бэйл зря тратит время в Реале, я бы хотел видеть его в Тоттенхэме

Англия
(1 голосов)

Моуриньо с ним солидарен

Клинсманн: Бэйл зря тратит время в Реале, я бы хотел видеть его в Тоттенхэме
UA-Футбол
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Легендарный немецкий футболист Юрген Клинсманн прокомментировал нынешнее положение Гарета Бэйла. Наставник уверен, что ему пора менять команду.

"Время летит очень быстро и его нельзя тратить. Худшее наказание для игрока - место на скамейке запасных. Мне кажется, что он зря тратит время сейчас.

Деньги не должны быть главным для футболиста. Они не должны мешать Гарету принимать решение. Как фанат "Тоттенхэма" (Юрген защищал цвета лондонского клуба), я бы хотел, чтобы он вернулся к "шпорам", - цитирует немецкого специалиста talkSPORT.

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Отметим, что агент Гарета уже говорил, что форвард отработает до конца контракт с "Реалом".

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В статье: Гарет Бэйл Юрген Клинсманн Реал (Мадрид) Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (6)
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Лекарь (село Дарница)
21.08.2020 в 19:45
Просто во времена Клинсманна не было таких заоблачных зарплат. Я бы на месте Бэйла тоже отработал бы контракт до конца.
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Romerik (YNWA)
21.08.2020 в 20:24
отработал....ага...
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Лекарь (село Дарница)
21.08.2020 в 20:28
Отсидел лучший синоним?)
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alktus (Хмельницкий)
21.08.2020 в 19:19
у него зп 17 лямов чистыми. Тотенхем даже половину не сможет платить.
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+4
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Инспектор ( )
21.08.2020 в 19:23
100% поддерживаю. И от меня+
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Лекарь (село Дарница)
21.08.2020 в 19:47
Вроде писали, что Реал готов был расторгнуть контракт досрочно, выплатив Бэйлу большую часть того, что он зарабатывает. Как бы, хороший вариант для Бэйла. И денег срубить, и время своё не просрать.
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