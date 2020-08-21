Клинсманн: Бэйл зря тратит время в Реале, я бы хотел видеть его в Тоттенхэме

Легендарный немецкий футболист Юрген Клинсманн прокомментировал нынешнее положение Гарета Бэйла. Наставник уверен, что ему пора менять команду.

"Время летит очень быстро и его нельзя тратить. Худшее наказание для игрока - место на скамейке запасных. Мне кажется, что он зря тратит время сейчас.

Деньги не должны быть главным для футболиста. Они не должны мешать Гарету принимать решение. Как фанат "Тоттенхэма" (Юрген защищал цвета лондонского клуба), я бы хотел, чтобы он вернулся к "шпорам", - цитирует немецкого специалиста talkSPORT.