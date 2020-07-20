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Агента Бэйла исключает уход Гарета из Реала
И где-то нахмурился Зидан
Гарет Бэйл останется в "Реале". Об этом сообщил агент валлийского футболиста Джонатан Барнетт.
"Гарет в порядке. У него еще два года по контракту и ему очень нравится в Мадриде. Бэйл как и раньше остается отличным игроком.
Конечно, к нему интерес, но вряд ли найдутся команды, которые смогут его себе позволить. Для "Реала" большая потеря, что он Гарет играет так редко, но он никуда не уйдет", - заявил агент.
Ранее была информация, что "Реал" может разорвать контракт с Бэйлом.
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