Агента Бэйла исключает уход Гарета из Реала

Гарет Бэйл останется в "Реале". Об этом сообщил агент валлийского футболиста Джонатан Барнетт.

"Гарет в порядке. У него еще два года по контракту и ему очень нравится в Мадриде. Бэйл как и раньше остается отличным игроком.

Конечно, к нему интерес, но вряд ли найдутся команды, которые смогут его себе позволить. Для "Реала" большая потеря, что он Гарет играет так редко, но он никуда не уйдет", - заявил агент.

Ранее была информация, что "Реал" может разорвать контракт с Бэйлом.