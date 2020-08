"Мечты сбываются". Новичок Челси прокомментировал свой переезд в Лондон

Сегодня "Челси" официально объявил о трансфере Бена Чилвелла. Защитник сборной Англии прокомментировал свой переход.

"Очень круто подписать контракт с "Челси". Впереди захватывающее время с клубом, который имеет отличный состав! Не могу дождаться встречи со всеми товарищами и всем персоналом. Отдельное спасибо тренеру за оказанное мне доверие. Мечты сбываются. Вперед, "Челси", - написал игрок в социальных сетях.

Absolutely buzzing to sign for @ChelseaFC. Really exciting time for the club, with such a good squad! Can’t wait to meet all of the lads and everyone around the building. Special thank you to the manager for the faith he has shown in me. A dream come true. Come on you blues ???? pic.twitter.com/xpfIklsgzn