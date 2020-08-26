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"Мечты сбываются". Новичок Челси прокомментировал свой переезд в Лондон

Англия
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Хороший трансфер "синих"

"Мечты сбываются". Новичок Челси прокомментировал свой переезд в Лондон
UA-Футбол
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Сегодня "Челси" официально объявил о трансфере Бена Чилвелла. Защитник сборной Англии прокомментировал свой переход.

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"Очень круто подписать контракт с "Челси". Впереди захватывающее время с клубом, который имеет отличный состав! Не могу дождаться встречи со всеми товарищами и всем персоналом. Отдельное спасибо тренеру за оказанное мне доверие. Мечты сбываются. Вперед, "Челси", - написал игрок в социальных сетях.

За его трансфер было заплачено порядка 50 миллионов. Дебютировать за новый клуб у него будет шанс 14-го сентября, в первом туре АПЛ.

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В статье: Челси (Лондон) Бен Чилвелл
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