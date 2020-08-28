Арсенал - Ливерпуль. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча

Около месяца отдыхали болельщики и команды без большого футбола в Англии, пауза небольшая, по сравнению с обычными временами без коронавирусных проблем, но и этого достаточно. Традиционно Суперкубок начинает новый футбольный сезон в Англии, хотя АПЛ начнется только в середине сентября после матчей сборных в Лиге Наций. А пока "Арсенал" и "Ливерпуль" разыграют почетный трофей.

Напомним, что "канониры" первого августа в финале Кубка Англии обыграли "Челси" 2:1, чем спасли для себя провальное выступление в чемпионате 2019/20 – всего восьмое итоговое место в Премьер-лиге. "Ливерпуль" же обеспечил себе первое место в АПЛ задолго до финиша, блестяще подопечные Клоппа провели прошлый чемпионат, хоть и немного смазали концовку. Интересно посмотреть в каком состоянии находятся мерсисайдцы сейчас.

Суперкубок Англии 2020

Стадион: "Уэмбли"

Главный арбитр: Андре Марринер

Арсенал Лондон 18:30 Ливерпуль

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