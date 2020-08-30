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Моуриньо: Я становлюсь все лучше и лучше как тренер

Англия
(1 голосов)

Однако и время не стоит на месте

Моуриньо: Я становлюсь все лучше и лучше как тренер
Новина українською

Наставник "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что с возрастом он становится только лучше как тренер.

"Как я сохраняю мотивацию? Во-первых, я очень молод. Люди думают, что я стар, потому что я тренирую на этом уровне с 2002 года. Я очень молод для футбольного тренера. Это та работа, где с опытом ты становишься лучше, а не хуже.

Я больше не импульсивен. Я лучше контролирую свои эмоции. Я думаю лучше, я решаю лучше. Думаю, с возрастом тренер накапливает опыт.

Ты не игрок, и тебе не нужно, чтобы твое тело функционировало так же, как прежде. Тебе нужно, чтобы твои мозги были лучше. Мне не нужно совершать ускорения. Мне не нужно прыгать. Мне не нужно бегать 90 минут. Мне нужно думать. Поэтому тренер становится лучше и лучше, пока мотивация не покинула его", — цитирует Моуриньо PA.

В свои 57 лет Моуриньо является пятым самым возрастным тренером в Премьер-Лиге.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (2)
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палыч (Тарко-Сале)
30.08.2020 в 16:23
"...и вообще я доволен собой!"
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Vantala (Kharkiv)
30.08.2020 в 16:09
Я бы сказал "кукушка хвалит петуха" - но нету никакой кукушки. Карьера пошла вниз и Моуриньо нахваливают сам себя, больше некому.
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