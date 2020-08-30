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МЮ и Аякс согласовали сумму по трансферу ван де Бека
Контракт будет подписан до 2025 года
De Telegraaf сообщает, что "Манчестер Юнайтед" договорился с "Аяксом" о переходе полузащитника Донни ван де Бека. Сумма трансфера составит 45 миллионов.
Также по информации итальянского журналиста Фабрицио Романо, "красные дьяволы" согласовали контракт с хавбеком до 2025 года.
Руководство "МЮ" уже сделало официальное предложение боссам голландского клуба.
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