Официально: Себальос еще один сезон проведет в Арсенале

Полузащитник Дани Себальос продолжит радовать болельщиков "Арсенала" своей игрой.

Официальная пресс-служба клуба объявила, что еще сезон испанец будет выступать под руководством Артеты. Летом 2021-го года он должен будет вернуться в Мадрид.

???? Dani Ceballos has rejoined us for a second successive season-long loan from Real Madrid!