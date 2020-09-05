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Официально: Себальос еще один сезон проведет в Арсенале

Англия
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В Мадриде на него пока не рассчитывают

Официально: Себальос еще один сезон проведет в Арсенале
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Полузащитник Дани Себальос продолжит радовать болельщиков "Арсенала" своей игрой.

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Официальная пресс-служба клуба объявила, что еще сезон испанец будет выступать под руководством Артеты. Летом 2021-го года он должен будет вернуться в Мадрид.

Первый сезон Дани в Лондоне получился успешным - он отыграл 37 матчей, совершил четыре результативных действия и выиграл кубок Англии.

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В статье: Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Даниель Себальос
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