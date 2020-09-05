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Официально: Себальос еще один сезон проведет в Арсенале
В Мадриде на него пока не рассчитывают
Полузащитник Дани Себальос продолжит радовать болельщиков "Арсенала" своей игрой.
Официальная пресс-служба клуба объявила, что еще сезон испанец будет выступать под руководством Артеты. Летом 2021-го года он должен будет вернуться в Мадрид.
???? Dani Ceballos has rejoined us for a second successive season-long loan from Real Madrid!— Arsenal (@Arsenal) September 4, 2020
Первый сезон Дани в Лондоне получился успешным - он отыграл 37 матчей, совершил четыре результативных действия и выиграл кубок Англии.
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