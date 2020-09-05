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Аллан стал игроком Эвертона

Англия
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Карло Анчелотти воссоединился с экс-подопечным

Аллан стал игроком Эвертона
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"Эвертон" объявил о подписании хавбека "Наполи" Аллана.

По данным СМИ, 29-летний бразилец обошелся "ирискам" в 28 миллионов евро. Стороны подписали соглашение на три сезона.

"Я рад подписать контракт с „Эвертоном“. Надеюсь, что внесу свой вклад в успех команды и проведу много отличных матчей в составе „Эвертона“. Это клуб с богатой историей в Премьер-лиге, с серьёзными амбициями и прекрасным специалистом Карло Анчелотти на посту главного тренера. Он сделал всё возможное, чтобы я перешёл сюда", — заявил Аллан.

Аллан выступал за "Наполи" с 2015-го года.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Аллан
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