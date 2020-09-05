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Ман Сити и Наполи близки к согласованию трансфера Кулибали

Англия
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Сенегалец может перебраться на "Этихад"

Ман Сити и Наполи близки к согласованию трансфера Кулибали
Новина українською

"Манчестер Сити" и "Наполи" близки к согласованию трансфера Калиду Кулибали.

По информации Sky Sport Italia, стороны сойдутся на 68-70 миллионах евро плюс еще 5-7 млн в качестве бонусов. Первоначально итальянский клуб требовал 80 млн.

"Горожане" полностью сосредоточились на сенегальце после того, как Лео Месси подтвердил, что останется в "Барселоне" на следующий сезон.

Ранее президент "Наполи" заявил, что сожалеет, что не продал Калиду Кулибали за 100 млн евро в прошлом году.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Наполи (Неаполь) Калиду Кулибали
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