Ман Сити и Наполи близки к согласованию трансфера Кулибали

"Манчестер Сити" и "Наполи" близки к согласованию трансфера Калиду Кулибали.

По информации Sky Sport Italia, стороны сойдутся на 68-70 миллионах евро плюс еще 5-7 млн в качестве бонусов. Первоначально итальянский клуб требовал 80 млн.

"Горожане" полностью сосредоточились на сенегальце после того, как Лео Месси подтвердил, что останется в "Барселоне" на следующий сезон.

Ранее президент "Наполи" заявил, что сожалеет, что не продал Калиду Кулибали за 100 млн евро в прошлом году.