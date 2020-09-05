  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ провалил переговоры с Санчо
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ провалил переговоры с Санчо

Англия
(1 голосов)

Джейдона на "Олд Траффорд" не будет

МЮ провалил переговоры с Санчо
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" зашел в тупик в переговорах с вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо.

"Боруссия" хотела выручить за свою звезду 120 миллионов евро. "Юнайтед" считал и считает эту цену завышенной, но был готов структурировать сделку с помощью отложенных платежей и бонусов, чтобы приблизиться к запросам Дортмунда.

Однако ESPN стало известно, что теперь "Юнайтед" едва ли сделает свое предложение "Боруссии". Дело в том, что "дьяволы" не могут договориться с Санчо по зарплате, а также с представителями Джейдона о размере комиссионных.

В результате "Юнайтед" готов отказаться от своих притязаний на 20-летнего англичанина и рассмотреть альтернативные варианты по укреплению фланговой игры — вроде Кингсли Комана, Дугласа Косты и Усмана Дембеле.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...