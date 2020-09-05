МЮ провалил переговоры с Санчо

"Манчестер Юнайтед" зашел в тупик в переговорах с вингером дортмундской "Боруссии" Джейдоном Санчо.

"Боруссия" хотела выручить за свою звезду 120 миллионов евро. "Юнайтед" считал и считает эту цену завышенной, но был готов структурировать сделку с помощью отложенных платежей и бонусов, чтобы приблизиться к запросам Дортмунда.

Однако ESPN стало известно, что теперь "Юнайтед" едва ли сделает свое предложение "Боруссии". Дело в том, что "дьяволы" не могут договориться с Санчо по зарплате, а также с представителями Джейдона о размере комиссионных.

В результате "Юнайтед" готов отказаться от своих притязаний на 20-летнего англичанина и рассмотреть альтернативные варианты по укреплению фланговой игры — вроде Кингсли Комана, Дугласа Косты и Усмана Дембеле.