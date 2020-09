С шахматным узором: Ливерпуль представил резервный комплект формы

"Ливерпуль" презентовал фотографии нового резервного комплекта формы, в котором команда будет играть в сезоне-2020/21. Футболка выполнена в черном и сером цветах с шахматным узором.

Our chequered flags are a familiar sight…



Now they’ve inspired the design of our new third kit ???? pic.twitter.com/KuaZE5hRQP