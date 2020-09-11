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С шахматным узором: Ливерпуль представил резервный комплект формы

Англия
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Гроссмейстеры-мерсисайдцы

С шахматным узором: Ливерпуль представил резервный комплект формы
Новина українською

"Ливерпуль" презентовал фотографии нового резервного комплекта формы, в котором команда будет играть в сезоне-2020/21. Футболка выполнена в черном и сером цветах с шахматным узором.

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Логотип титульного спонсора оформлен белым, а эмблема и номер плюс фамилия на спине – красным. Дизайн вдохновлен флагами с аналогичным узором, которые приносят на матчи фанаты мерсисайдцев, а также культовыми поединками команды в еврокубках. Техническим спонсором клуба будет американская фирма Nike.

С шахматным узором: Ливерпуль представил резервный комплект формы - изображение 1

Напомним, 12 сентября "Ливерпуль" сыграет с "Лидс Юнайтед" в рамках 1-го тура Английской Премьер-лиги.

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В статье: Ливерпуль футбольная форма
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Источник:
LFC

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