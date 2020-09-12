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Тоттенхэм предложил 50 млн евро за Белотти

Англия
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Андреа может переехать в АПЛ

Тоттенхэм предложил 50 млн евро за Белотти
Новина українською

"Тоттенхэм" надеется подписать форварда "Торино" Андреа Белотти, сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.

"Шпоры" намерены арендовать 26-летнего игрока сборной Италии с обязательным правом выкупа на общую сумму в 50 млн евро, но туринский клуб ответил отказом.

По данным источника, "Торино" интересует только прямая продажа Белотти.

В прошлом сезоне Белотти забил 16 голов в 36 матчах Серии А.

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В статье: Тоттенхэм (Лондон) Торино (Турин) Андреа Белотти
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