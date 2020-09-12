Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тоттенхэм предложил 50 млн евро за Белотти
Андреа может переехать в АПЛ
"Тоттенхэм" надеется подписать форварда "Торино" Андреа Белотти, сообщает журналист Sky Sport Джанлука Ди Марцио.
"Шпоры" намерены арендовать 26-летнего игрока сборной Италии с обязательным правом выкупа на общую сумму в 50 млн евро, но туринский клуб ответил отказом.
По данным источника, "Торино" интересует только прямая продажа Белотти.
В прошлом сезоне Белотти забил 16 голов в 36 матчах Серии А.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...