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Льорис: Моуриньо говорит, что порой в футболе нужно побеждать некрасиво

Англия
(2 голосов)

Жозе прививает "шпорам" победный менталитет

Льорис: Моуриньо говорит, что порой в футболе нужно побеждать некрасиво
Новина українською

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис заявил, что его команда готова отказаться от красивого футбола, если это позволит его команде побеждать.

"Это правда, что порой в футболе ты должен побеждать некрасиво. Тебе не всегда нужно играть в великолепный футбол, чтобы побеждать. Ты просто должен знать, как побеждать. Когда ты знаешь, как побеждать, это помогает — особенно в день, когда у тебя не идет игра.

Это не значит, что ты не можешь быть хорошим парнем за пределами поля, но когда ты на поле, ты должен делать все возможное для победы. Тебе, возможно, придется быть гадким, чтобы почувствовать вкус побед, но когда ты побеждаешь таким образом, это делает тебя сильнее.

Тебе по-прежнему нужны талант, командный дух и все остальное, но порой этого недостаточно. Тренер пытается привить нам характер победителей, и все мы должны проникнуться этим", — цитирует Льориса The Guardian.

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В статье: Жозе Моуриньо Уго Льорис Тоттенхэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
13.09.2020 в 15:14
Что такое выигрывать некрасиво по-Моуриньо, многие видели и знают на примере его Интера в 2010 году. Когда в Милане третий гол в ворота Барселоны влетел с двухметрового офсайда, когда били по ногам игроков Барсы и тыкали грязными пальцами в глаза игрокам Барсы. Когда в ответном матче в Барселоне арбитры убили Барсу, отменив чистый второй гол в ворота Интера. Ну а как "выигрывать некрасиво" у Моуриньо по-мадридски, каждый может увидеть в коротком видео на ютубе. Видео называется "Los valores del Madrid" . Что переводится, как "Ценности Мадрида".
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