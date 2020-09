Время дебютов. Вернер и Хавертц выходят в старте Челси

Сегодня лондонский "Челси" дебютирует в новом сезоне АПЛ. Их ждет встреча с "Брайтоном".

В стартовом составе команды вышли два звездных новичка - Тимо Вернер и Кай Хавертц. Силва, Зиеш и Чилвелл дебютируют позже, так как сейчас травмированны.

Premier League debuts for @TimoWerner and @KaiHavertz29! ????



Here's our starting 11 for #BHACHE! pic.twitter.com/8HN1cDMF5x