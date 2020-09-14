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Время дебютов. Вернер и Хавертц выходят в старте Челси

Англия
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Лэмпард верит в немецких новичков

Время дебютов. Вернер и Хавертц выходят в старте Челси
UA-Футбол
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Сегодня лондонский "Челси" дебютирует в новом сезоне АПЛ. Их ждет встреча с "Брайтоном".

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В стартовом составе команды вышли два звездных новичка - Тимо Вернер и Кай Хавертц. Силва, Зиеш и Чилвелл дебютируют позже, так как сейчас травмированны.

Отметим, что за текстовой онлайн-трансляцией матча вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Челси (Лондон) Тимо Вернер Кай Хавертц
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