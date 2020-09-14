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Время дебютов. Вернер и Хавертц выходят в старте Челси
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Сегодня лондонский "Челси" дебютирует в новом сезоне АПЛ. Их ждет встреча с "Брайтоном".
В стартовом составе команды вышли два звездных новичка - Тимо Вернер и Кай Хавертц. Силва, Зиеш и Чилвелл дебютируют позже, так как сейчас травмированны.
Premier League debuts for @TimoWerner and @KaiHavertz29! ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 14, 2020
Here's our starting 11 for #BHACHE! pic.twitter.com/8HN1cDMF5x
Отметим, что за текстовой онлайн-трансляцией матча вы можете
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