Реал готов отдать Бэйла в аренду в клуб АПЛ

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл может покинуть столицу Испании. По информации Cadena SER, "сливочные" готовы отдать 31-летнего валлийского исполнителя в аренду в клуб Английской Премьер-лиги.

Читайте также СМИ: Бэйл готов отправиться в аренду в МЮ

Сам Бэйл, который долгое время не хотел покидать Мадрид, поддержал решение боссов. Функционеры "Реала" хотят отдать Гарета в аренду, чтобы избавиться хотя бы от части его оклада. Также Бэйл создает напряженную обстановку в команде Зидана, ведь получает достаточно большую зарплату, но часто не попадает в заявку на поединки.

Валлиец перешел в "Реал" летом 2013 года из "Тоттенхэма" за 101 миллион евро. В прошлом сезоне он сыграл в 16 матчах чемпионата Испании, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт Бэйла со "сливочными" истекает летом 2022 года.