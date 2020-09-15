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Реал готов отдать Бэйла в аренду в клуб АПЛ

Англия
(1 голосов)

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Реал готов отдать Бэйла в аренду в клуб АПЛ
Новина українською

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл может покинуть столицу Испании. По информации Cadena SER, "сливочные" готовы отдать 31-летнего валлийского исполнителя в аренду в клуб Английской Премьер-лиги.

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Сам Бэйл, который долгое время не хотел покидать Мадрид, поддержал решение боссов. Функционеры "Реала" хотят отдать Гарета в аренду, чтобы избавиться хотя бы от части его оклада. Также Бэйл создает напряженную обстановку в команде Зидана, ведь получает достаточно большую зарплату, но часто не попадает в заявку на поединки.

Валлиец перешел в "Реал" летом 2013 года из "Тоттенхэма" за 101 миллион евро. В прошлом сезоне он сыграл в 16 матчах чемпионата Испании, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи. Контракт Бэйла со "сливочными" истекает летом 2022 года.

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В статье: Гарет Бэйл Реал (Мадрид)
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Источник:
Cadena SER

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Комментарии (5)
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magnumm (Шепетовка)
15.09.2020 в 14:59
странно что не прописывают в контрактах пункт - не играешь - не платим зп, не хочешь играть - разрываем контракт без сохранения зп в одностороннем порядке
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0
-1
oda1979 (Запорожье)
15.09.2020 в 15:11
Этож футбол. С такой формулировкой в контракте современнные футболеры контракты не подписывают
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+1
0
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PiterCantrope (Франківськ)
15.09.2020 в 15:18
На таких умовах ніхто контракти не підписує. І законодавство захищає працівників, які на контракті, від подібних дій з боку працедавця. Це не тільки у футболі, а й у всіх інших сферах.
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+1
0
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Инспектор ( )
15.09.2020 в 14:48
Не понимаю зачем Бейла АПЛ. Такую зарплату как в Реале не дадут. Сиди в запасе, греби деньги и играй в гольф. Наслаждайся!
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-1
Alex Sunchez
15.09.2020 в 15:10
Так зп будет в АПЛ тоже платить Реал а в Англия гольф поля наверняка лучше.
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+1
0


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