Официально: Бранислав Иванович - игрок Вест Бромвича

"Вест Бромвич" усилил состав Браниславом Ивановичем. С опытным защитником был подписан однолетний контракт.

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Сербский игрок вернулся в Англию в статусе свободного агента, покинув уже прошедшим летом "Зенит". Иванович хорошо знаком АПЛ, так как провел в составе "Челси" девять лет.

Welcome to West Bromwich Albion, Branislav Ivanović ✍️???????? pic.twitter.com/kXDjQpbmdm — West Bromwich Albion (@WBA) September 15, 2020

Отметим, что новый клуб Бранислава неважно начала в АПЛ - "Вест Бромвич" был разбит "Лестером" 0:3.