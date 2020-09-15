  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Бранислав Иванович - игрок Вест Бромвича
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Бранислав Иванович - игрок Вест Бромвича

Англия
(1 голосов)

Серб вернулся в Англию

Официально: Бранислав Иванович - игрок Вест Бромвича
UA-Футбол
Новина українською

"Вест Бромвич" усилил состав Браниславом Ивановичем. С опытным защитником был подписан однолетний контракт.

Читайте такжеИванович установил рекорд по количеству матчей за сборную Сербии

Сербский игрок вернулся в Англию в статусе свободного агента, покинув уже прошедшим летом "Зенит". Иванович хорошо знаком АПЛ, так как провел в составе "Челси" девять лет.

Отметим, что новый клуб Бранислава неважно начала в АПЛ - "Вест Бромвич" был разбит "Лестером" 0:3.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бранислав Иванович Вест Бромвич Альбион
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...