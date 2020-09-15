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Официально: Бранислав Иванович - игрок Вест Бромвича
Серб вернулся в Англию
"Вест Бромвич" усилил состав Браниславом Ивановичем. С опытным защитником был подписан однолетний контракт.
Сербский игрок вернулся в Англию в статусе свободного агента, покинув уже прошедшим летом "Зенит". Иванович хорошо знаком АПЛ, так как провел в составе "Челси" девять лет.
Welcome to West Bromwich Albion, Branislav Ivanović ✍️???????? pic.twitter.com/kXDjQpbmdm— West Bromwich Albion (@WBA) September 15, 2020
Отметим, что новый клуб Бранислава неважно начала в АПЛ - "Вест Бромвич" был разбит "Лестером" 0:3.
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