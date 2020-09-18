Бенитес: Соперничество с Моуриньо шло на пользу футболу – Ливерпулю удавалось соперничать с Челси

Экс-менеджер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес, который сейчас возглавляет китайский "Далянь Ифан", поделился своими воспоминаниями о соперничестве с лондонским "Челси" в начале нулевых. Цитирует испанского специалиста Daily Mail.

"Соперничество с "Челси" Моуринью шло на пользу футболу. В нем присутствовали страсть и эмоции. Соперничество в футболе хорошо до тех пор, пока оно не переходит черту. Для нас тягаться с ними, учитывая все их траты, – это был признак того, что мы добились серьезного прогресса. Каждый матч был испытанием: если они сделают это, то мы сделаем то, а если мы сделаем вот так, то они, возможно, ответят вот этим".

"Перед одной игрой я подумал, что, возможно, их правый фланг защиты будет уязвим, а они отправили туда Майкла Эссьена. Он отыграл настолько классно, что у них не было слабых мест. Они были очень сильны, прекрасны с мячом, агрессивны и организованы. Это видно по успехам "синих" в АПЛ".