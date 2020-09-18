  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бенитес: Соперничество с Моуриньо шло на пользу футболу – Ливерпулю удавалось соперничать с Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенитес: Соперничество с Моуриньо шло на пользу футболу – Ливерпулю удавалось соперничать с Челси

Англия
(1 голосов)

Мнение Рафы подъехало

Бенитес: Соперничество с Моуриньо шло на пользу футболу – Ливерпулю удавалось соперничать с Челси
Новина українською

Экс-менеджер "Ливерпуля" Рафаэль Бенитес, который сейчас возглавляет китайский "Далянь Ифан", поделился своими воспоминаниями о соперничестве с лондонским "Челси" в начале нулевых. Цитирует испанского специалиста Daily Mail.

Читайте также"Тогда Ливерпулю нужно было еще 5-7 лет – у меня не было этого времени". Торрес – о переходе в Челси

"Соперничество с "Челси" Моуринью шло на пользу футболу. В нем присутствовали страсть и эмоции. Соперничество в футболе хорошо до тех пор, пока оно не переходит черту. Для нас тягаться с ними, учитывая все их траты, – это был признак того, что мы добились серьезного прогресса. Каждый матч был испытанием: если они сделают это, то мы сделаем то, а если мы сделаем вот так, то они, возможно, ответят вот этим".

"Перед одной игрой я подумал, что, возможно, их правый фланг защиты будет уязвим, а они отправили туда Майкла Эссьена. Он отыграл настолько классно, что у них не было слабых мест. Они были очень сильны, прекрасны с мячом, агрессивны и организованы. Это видно по успехам "синих" в АПЛ".

"Мы словно говорим о Формуле-1. В чемпионате более быстрый болид просто обгонит тебя на прямом отрезке – вот и все. В Лиге чемпионов путь уже более извилистый, у тебя есть шансы показать свои навыки пилотирования. Нам удавалось тягаться с "Челси", я гордился своим "Ливерпулем".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жозе Моуриньо Рафаэль Бенитес Майкл Эссьен Челси (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Daily Mail

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...