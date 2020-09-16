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"Тогда Ливерпулю нужно было еще 5-7 лет – у меня не было этого времени". Торрес – о переходе в Челси
Иуда для "красных", бокопор для "синих"
Экс-нападающий сборной Испании, "Атлетико", "Челси" и "Ливерпуля" Фернандо Торрес объяснил свой переезд из стана "красных" в Лондон 9 лет назад. Цитирует испанца talkSPORT.
"Я был действительно счастлив в "Ливерпуле", но если вы помните, в то время клуб собирался продать меня, это была очень трудная ситуация. Они продали всех своих лучших игроков. Хавьер Маскерано ушел, Хаби Алонсо и Рафаэль Бенитес тоже, "красные" начали привлекать молодых игроков".
"Им бы потребовалось, может быть, 5-7 лет, чтобы снова создать команду-победителя. У меня не было этого времени. Мне нужно было выбрать свой собственный путь, которым стал "Челси".