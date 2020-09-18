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Клопп - о трансфере Тьяго: Возможно, болельщикам стоит следить за клубными соцсетями сегодня

Англия
(3 голосов)

О трансфере должны огласить в ближайшее время

Клопп - о трансфере Тьяго: Возможно, болельщикам стоит следить за клубными соцсетями сегодня
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о предстоящем переходе в клуб полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантары.

"Мне действительно нечего сказать. Переход не состоялся официально, пока о нём не объявлено, и я не отвечаю за эти вещи. Но выглядит это многообещающе! Здесь мои руки связаны. Возможно, болельщикам стоит следить за клубными соцсетями сегодня.

Если Тьяго придёт, это не отразится негативно на будущем кого-либо из других игроков. Переход не означает, что кто-то должен уйти", — цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс в своём "твиттере".

Напомним, в конце прошлого сезона Алькантара выразил желание покинуть "Баварию". Об этом он уведомил руководство клуба. 29-летний испанец является воспитанником "Барселоны", цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в "Баварию". В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.

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В статье: Юрген Клопп Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Тьяго Алькантара
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