Клопп - о трансфере Тьяго: Возможно, болельщикам стоит следить за клубными соцсетями сегодня

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о предстоящем переходе в клуб полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантары.

"Мне действительно нечего сказать. Переход не состоялся официально, пока о нём не объявлено, и я не отвечаю за эти вещи. Но выглядит это многообещающе! Здесь мои руки связаны. Возможно, болельщикам стоит следить за клубными соцсетями сегодня.

Если Тьяго придёт, это не отразится негативно на будущем кого-либо из других игроков. Переход не означает, что кто-то должен уйти", — цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс в своём "твиттере".

Напомним, в конце прошлого сезона Алькантара выразил желание покинуть "Баварию". Об этом он уведомил руководство клуба. 29-летний испанец является воспитанником "Барселоны", цвета которой защищал с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в "Баварию". В минувшем сезоне принял участие в 24 матчах немецкой Бундеслиги и забил 3 мяча.