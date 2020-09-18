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Челси во второй раз подряд отправит Дзаппакосту в аренду

Англия
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И снова в Италию

Челси во второй раз подряд отправит Дзаппакосту в аренду
UA-Футбол
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Фрэнк Лэмпард не верит, что у Давиде Дзаппакосты есть шанс заиграть в "Челси". Потому защитник во второй раз подряд отправится в аренду.

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Его новым клубом станет "Дженоа". Фабрицио Романо уверяет, что сделка полностью согласована - годовая аренда. В ближайшее время он подпишет контракт.

Дзаппакоста перешел в "Челси" летом 2017-го, однако основным стать ему не удалось. За два года в клубе он сыграл лишь три тысячи минут. Прошлый сезон провел в "Роме".

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В статье: Челси (Лондон) Дженоа (Генуя) Давиде Дзаппакоста
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