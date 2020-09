Челси во второй раз подряд отправит Дзаппакосту в аренду

Фрэнк Лэмпард не верит, что у Давиде Дзаппакосты есть шанс заиграть в "Челси". Потому защитник во второй раз подряд отправится в аренду.

Его новым клубом станет "Дженоа". Фабрицио Романо уверяет, что сделка полностью согласована - годовая аренда. В ближайшее время он подпишет контракт.

Davide Zappacosta has left Chelsea, deal done. One-season loan to Genoa completed. He’s in Italy right now to have medicals and sign his contract. ???? #CFC #Genoa #Chelsea