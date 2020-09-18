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Челси во второй раз подряд отправит Дзаппакосту в аренду
И снова в Италию
Фрэнк Лэмпард не верит, что у Давиде Дзаппакосты есть шанс заиграть в "Челси". Потому защитник во второй раз подряд отправится в аренду.
Его новым клубом станет "Дженоа". Фабрицио Романо уверяет, что сделка полностью согласована - годовая аренда. В ближайшее время он подпишет контракт.
Davide Zappacosta has left Chelsea, deal done. One-season loan to Genoa completed. He’s in Italy right now to have medicals and sign his contract. ???? #CFC #Genoa #Chelsea— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 18, 2020
Дзаппакоста перешел в "Челси" летом 2017-го, однако основным стать ему не удалось. За два года в клубе он сыграл лишь три тысячи минут. Прошлый сезон провел в "Роме".