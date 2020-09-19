АПЛ. Арсенал вырвал победу у Вест Хэма в лондонском дерби

"Арсенал" во втором туре АПЛ на своём поле принимал на Эмирейтс "Вест Хэм". Несмотря на существенные трудности во втором тайме, "канонирам" все же удалось вырвать победу в концовке встречи. Победу команде Микеля Артеты принёс молодой Эдди Нкетиа, вознаградив наставника за доверие.

Арсенал – Вест Хэм 2:1.

Премьер-лига, второй тур. Лондон, "Эмирейтс"

Голы: Ляказетт 25, Нкетиа 85 – Антонио 45

"Арсенал": Лено – Холдинг, Габриэл, Колашинац – Бельерин, Себальос, Джака, Сака (Луис, 89) – Виллиан (Пепе, 64), Ляказетт (Нкетиа, 77), Обамеянг

"Вест Хэм": Фабиански – Масуаку (Ф. Андерсон, 90), Крессуэлл, Огбонна, Диоп, Фредерикс – Форнальс (Аллер, 88), Райс, Соучек, Боуэн (Ярмоленко, 83) – Антонио

Предупреждения: Фредерикс 40