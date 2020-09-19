Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Арсенал вырвал победу у Вест Хэма в лондонском дерби
"Канониры" продемонстрировали невероятную реализацию
"Арсенал" во втором туре АПЛ на своём поле принимал на Эмирейтс "Вест Хэм". Несмотря на существенные трудности во втором тайме, "канонирам" все же удалось вырвать победу в концовке встречи. Победу команде Микеля Артеты принёс молодой Эдди Нкетиа, вознаградив наставника за доверие.
Арсенал – Вест Хэм 2:1.
Премьер-лига, второй тур. Лондон, "Эмирейтс"
Голы: Ляказетт 25, Нкетиа 85 – Антонио 45
"Арсенал": Лено – Холдинг, Габриэл, Колашинац – Бельерин, Себальос, Джака, Сака (Луис, 89) – Виллиан (Пепе, 64), Ляказетт (Нкетиа, 77), Обамеянг
"Вест Хэм": Фабиански – Масуаку (Ф. Андерсон, 90), Крессуэлл, Огбонна, Диоп, Фредерикс – Форнальс (Аллер, 88), Райс, Соучек, Боуэн (Ярмоленко, 83) – Антонио
Предупреждения: Фредерикс 40