Шоу призывает МЮ купить нескольких новичков

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу призвал свой клуб купить больше игроков.

"Здесь у нас очень хорошая группа игроков. Но лично я думаю, что нам нужно больше игроков для укрепления своего состава. Это придало бы нам импульс.

Когда ты смотришь по сторонам и видишь, как другие команды укрепляют свои составы, тебе нужно сделать то же самое, чтобы не отстать от других.

Мы провели предсезонный период не так, как хотелось бы. Все вместе мы тренировались только неделю.

Мы не смогли подготовиться так, как хотели, но это не оправдание, потому что мы обладаем мастерством, чтобы выигрывать такого рода матчи. Здесь мы не справились", — цитирует Шоу Daily Mirror.